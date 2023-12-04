شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن موظف ينتقم من صاحب عمله في الامارات عبر تيك توك بطريقة مبتكرة والان مع التفاصيل الكاملة

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أقدم موظف سابق على الانتقام من صاحب محل نظارات حيث كان يعمل لديه، وارتكب جريمة قادته إلى المحكمة. قام المتهم بشتم صاحب المحل عبر تطبيق “تيك توك”، حيث نشر عبارات مسيئة ودعا إلى عدم زيارة المحل، وصفه بأنه “غشاش”. نشر هذه الاتهامات على حساب شركة المجني عليه في وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد تعرض صاحب المتجر للضرر الناتج عن هذه التصرفات، قرر التحول إلى الشرطة لتقديم بلاغ ضد المتهم. تم توجيه تهمة السب عبر تقنية المعلومات إلى المتهم من قبل النيابة العامة، وتم إحالته إلى المحكمة.

موظف ينتقم من صاحب عمله في الامارات عبر تيك توك

وفقًا لتفاصيل الدعوى، والتي استندت إليها المحكمة بيقينها واطمأنانها، اكتشف المجني عليه، أثناء تسوقه في أحد المراكز التجارية، تعليقات مسيئة على حساب شركته في تطبيق “تيك توك“، رد المجني عليه عبر تطبيق “واتس أب”، حيث أخطر المتهم بنيته الإبلاغ عنه لدى الشرطة وقام بحظره على التطبيق.

أوضح المجني عليه أن المتهم كان يعمل كموظف في متجره، وتم إنهاء خدماته بشكل طبيعي، وأن التعليقات السلبية تسببت له في ضرر مالي ونفسي، وخلال التحقيقات، أنكر المتهم الاتهامات في بداية الأمر، لكنه اعترف أخيرًا أمام المحكمة بالتهمة الموجهة إليه.

تمثل المحكمة في حيثيات قرارها أن تصريحات السب تكفي لإثبات جريمة القذف في حال توافر النية الجنائية للفاعل، وأشارت إلى أن الأدلة تثبت أن المتهم قام بسب المجني عليه. ورغم ذلك، انتهت الدعوى بسبب التسوية بين الطرفين، وقدم المجني عليه تنازلًا رسميًا عن الدعوى موثقًا، مما أدى إلى انقضاء الدعوى الجزائية.