شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن 3 أشخاص لا يستحقون الاحترام في السعودية احذر منهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن خريطة إزالة الأحياء العشوائية في مكة المكرمة 1445 الخبير التربوي والباحث في التطوير عبدالرحمن الذبياني كشف عن ثلاثة أنواع من الأشخاص الذين لا يستحقون الاحترام والتقدير. أشخاص لا يستحقون الاحترام في السعودية في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق “تيك توك”، كشف عبدالرحمن الذبياني عن ثلاثة أنواع من الأشخاص الذين لا يستحقون الاحترام والتقدير وهم: الشخص الذي يحترمك بسبب منصبك، حيث يعتبره الذبياني مستفزًا لأنه يقيم الشخص بناءً على منصبه فقط، ويتسائل عما إذا كان سيستمر في احترامه إذا فقد المنصب.

الشخص الذي يحترمك بسبب شهاداتك الجامعية العليا، ويعتبر الذبياني أن هذا النوع من الأشخاص يقدرك فقط بناءً على التحصيل العلمي وليس بناءً على قيمك ومبادئك.

الشخص الذي يحترمك بسبب ثرائك المالي، ويعتبر الذبياني أن هؤلاء يركزون على الجوانب المالية فقط، ويتسائل عما إذا كانوا سيظلون يحترمونك في حال فقدت الثروة المالية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.