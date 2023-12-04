شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو لحظة تدمير أبراج حمد في غزة وتسويتها بالأرض والان مع التفاصيل الكاملة

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تم تداول مقطع فيديو على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي يظهر غارات جوية كثيفة وعنيفة من جانب الطيران الإسرائيلي على أبراج في مدينة حمد في خان يونس جنوب قطاع غزة. ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام، استهدفت هذه الضربات الجوية عدة أبراج في مدينة حمد، مما أسفر عن تدمير بعضها بشكل كامل والبعض الآخر بشكل جزئي.

لحظة تدمير أبراج حمد في غزة

تكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها في وسط وجنوب قطاع غزة بعد انقضاء فترة الهدنة التي استمرت لمدة 7 أيام. جاء ذلك بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي، وشهدت هذه الفترة تبادلًا للأسرى.

أدت الغارات العنيفة على مدينة حمد إلى تدمير عدة أبراج وتأثيرها على البنية التحتية والسكان في المنطقة. وتشير التقارير إلى استمرار التوتر والصراع في قطاع غزة، مما يثير المخاوف من تصاعد العنف وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.