انت الان تتابع 5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار خفيفة ورياح شديدة وشبورة مائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والشرقية).

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بحرة والطائف والجموم والعاصمة المقدسة. وتشهد رياحًا شديدة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المدينة المنورة ووادي الفرع والحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.

ونبّه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة جازان شبورة مائية وضبابًا خفيفًا مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أحد المسارحة والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.