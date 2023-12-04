المدينة المنورة.. أمطار خفيفة ورياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية

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محمد بن مسعود - الدمام - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات: (بدر، وينبع، والحناكية، والمهد، ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة 7 صباحًا.

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