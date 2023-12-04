"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة ومكة.. ضباب على مرتفعات تلك المناطق والشرقية

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محمد بن مسعود - الدمام - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن السماء تكون غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة مسبوقة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من منطقتَي الباحة ومكة المكرّمة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي، ومائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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