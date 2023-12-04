أمطار غزيرة شمال مكة المكرمة نواحي الجموم وما حولها

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محمد بن مسعود - الدمام - تشير أحدث صور الأقمار الاصطناعية في مركز طقس العرب الإقليمي إلى تأثر شمال غرب منطقة مكة المكرمة نواحي الجموم وما حولها، بسحب ركامية يرافقها هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا ونشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في الشوارع.

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