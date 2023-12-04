السعودية تملك 49% من روكو فروتيه الفاخرة وتخطط لإنشاء فنادق في أمريكا وإيطاليا والشرق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 ديسمبر 2023, 5:22 صباحاً

قالت "فايننشال تايمز" البريطانية إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اشترى 49% من مجموعة الفنادق الفاخرة "روكو فورتيه" (Rocco Forte Hotel) ويخطط لمضاعفة حجم السلسلة خلال الخمس سنوات المقبلة من خلال إنشاء فنادق جديدة في الشرق الأوسط وإيطاليا والولايات المتحدة. وتقدر قيمة مجموعة الفنادق الفاخرة بنحو 1.3 مليار جنيه إسترليني؛ حيث تملك مجموعة فورتيه 14 فندقًا في جميع أنحاء أوروبا، وسيحتفظ فورتي، جنبًا إلى جنب مع شقيقته أولجا بوليزي، بحصة 51%. وقال "فورتي" في حديثه مع الصحيفة البريطانية إنه متفائل جدًّا ويتوقع المزيد من الأعمال والزوار المقيمين في الشرق الأوسط بفضل الشراكة مع السعودية. وأشار إلى أن المجموعة تخطط لافتتاح ثلاثة فنادق جديدة في عامي 2024 و2025، بما في ذلك فندق في دبي، كما سيقوم بزيارة للسعودية العام المقبل لاستكشاف مواقع لبناء فنادق المجموعة، والتي ستشكل عودة المجموعة للشرق الأوسط بعد انتهاء عقدها لإدارة فندق في مدينة جدة عام 2019.

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