انت الان تتابع زلزالٌ بقوة 6.9 درجة يضرب قُبالة سواحل جنوب الفلبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 ديسمبر 2023, 5:25 صباحاً

ضرب زلزالٌ بقوة 6.9 درجة قُبالة سواحل جنوب الفلبين، في وقتٍ مبكرٍ الإثنين بالتوقيت المحلي. وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي بأن الزلزال وقع قرابة الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (20:00 ت غ الأحد) على عمق 30 كيلومترًا وعلى بُعد نحو 72 كيلومترًا شمال شرق مدينة هيناتوان في جزيرة مينداناو. ولقي شخصان حتفهما ولحقت أضرارٌ طفيفة بالبنية التحتية بعدما ضرب زلزالٌ بقوة 7.6 درجة المنطقة، السبت، تبعته هزات ارتدادية، بينها واحدة بقوة 6.6 درجة.

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