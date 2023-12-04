تراند اليوم : هل يحتوي رأس الإنسان على الكون بمجراته؟.. بالفيديو: باحث في ما وراء الطبيعة يجيب 

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في ما وراء الطبيعة عبدالرحمن الزحيفي، عن عدد المجرات في رأس الإنسان.

مخ الإنسان

وقال الزحيفي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": مخ الإنسان يوجد فيه مائة مليار خلية، وحسب كلامهم يوجد مائة مليار مجرة.

الإلكترونات

وأكمل: الكون فيه مائة مليار مجرة، مشيرا: الإلكترونات تدور حول النواة عكس عقارب الساعة، ونراها بمجهر إلكتروني.

الكعبة

وتابع: نحن نطوف حول الكعبة 7 مرات عكس عقارب الساعة وفيه البيت المعمور فوق الكعبة يطوف الملائكة فيه 70 ألف يدخلون ولا يرجعون مرة أخرى.