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تراند اليوم : هل يحتوي رأس الإنسان على الكون بمجراته؟.. بالفيديو: باحث في ما وراء الطبيعة يجيب 

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صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في ما وراء الطبيعة عبدالرحمن الزحيفي، عن عدد المجرات في رأس الإنسان.

مخ الإنسان

وقال الزحيفي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق "تيك توك": مخ الإنسان يوجد فيه مائة مليار خلية، وحسب كلامهم يوجد مائة مليار مجرة.

الإلكترونات

وأكمل: الكون فيه مائة مليار مجرة، مشيرا: الإلكترونات تدور حول النواة عكس عقارب الساعة، ونراها بمجهر إلكتروني.

الكعبة

وتابع: نحن نطوف حول الكعبة 7 مرات عكس عقارب الساعة وفيه البيت المعمور فوق الكعبة يطوف الملائكة فيه 70 ألف يدخلون ولا يرجعون مرة أخرى.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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