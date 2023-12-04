شكرا لقرائتكم منصة سفير تبدأ قبول طلبات الابتعاث عبر مسار التميز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - فتحت وزارة التعليم باب التقديم للابتعاث الخارجي عبر مسار التميّز للابتعاث في نسخته الرابعة للسنة الأكاديمية 2024-2025؛ لمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط. التقديم على الابتعاث وقالت الوزارة إن التقديم متاح اعتبارًا من اليوم الأحد 19/5/1445 هـ الموافق 3/12/2023م، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني على منصة سفير2 وسيكون متاحًا طوال العام داعيةً الراغبين بالتقدم لمسار التميز إلى الاطلاع على الشروط والضوابط والتخصصات المتاحة، وقائمة الجامعات المعتمدة التي تتيحها البوابة الإلكترونية ضمن المسار. قد يهمّك أيضاً

التخصصات المتاحة وأوضحت الوزارة أن التخصصات التي يتضمنها مسار التميّز تشتمل على 23 تخصصًا للدراسة في 70 جامعة على مستوى العالم، وأشارت إلى أن هذه التخصصات تحقق متطلبات التنمية الشاملة وفق رؤية السعودية 2030، ورفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب والطالبات باختيار أفضل الجامعات العالمية التي يتم الابتعاث إليها.