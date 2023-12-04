شكرا لقرائتكم برقية تهنئة من الراجحي لـ جمعية مودة: إنجاز يبرهن الكفاءة الاستثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - هنأ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، جمعية المودة بمناسبة حصولها على المركز الأول في جائزة الملك خالد لتميز المنظمات غير الربحية للمرة الثالثة.

برقية خطية

وقال في برقية خطية: “أشكر جميع زملائي وزميلاتي في الجمعية على جهودهم المميزة في تحقيق هذه الجائزة المهمة التي تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منوهًا إلى أن هذا الإنجاز يبرهن الكفاءة الاستثنائية لكوادر الجمعية، وجهودها الجليّة في تنفيذ المشاريع التنموية لقضايا الأسرة بالشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع”.

قد يهمّك أيضاً

وأكد الوزير الراجحي أن الجائزة تعتبر مؤشرًا مهمًّا على إستراتيجية الجمعية في تحقيق مستهدفات القطاع غير الربحي وفق رؤية السعودية 2030، والمساهمة في الحفاظ على كيان الأسرة في المجتمع، وتكوين بيئة أسرية صحية وآمنة للأبناء، وخدمة جميع المستفيدين”.

وفي شأن ذي صلة هنأ الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الجمعية بذات الإنجاز غير المستغرب على المودة، مشيرًا إلى أنها تمثل رمزًا من رموز منظمات القطاع غير الربحي في المملكة.

من جهته عبّر رئيس مجلس إدارة جمعية المودة للتنمية الأسرية، المهندس فيصل بن سيف الدين السمنود عن عظيم شكره وامتنانه لمعالي وزير الموارد البشرية على الدعم الذي تحظى به الجمعية والذي كان له بالغ الأثر بعد توفيق الله في تميّز الجمعية وحصولها على جوائز على الصعيدين المحلي والإقليمي، كما ثمّن دور المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في دعم الجمعية ما أثمر عنه تطور الأعمال والتوسع في تقديم الخدمات والمنافسة على الجوائز المختلفة.