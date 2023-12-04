شكرا لقرائتكم حالة مطرية مستمرة على الأجزاء الجنوبية من الرياض حتى الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع محلل الأرصاد الجوية عادل قازنلي حالة من التقلبات الجوية على منطقة الرياض خلال الساعات القليلة القادمة.

حالة مستمرة

وقال قازنلي في تصريحات إلى الإخبارية: إن هناك توقعات بحالة مطرية مستمرة على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وغرب المملكة حتى الغد.

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وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية.