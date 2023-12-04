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عبدالعزيز بن سلمان: البتروكيماويات موجودة لتبقى

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الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه من المتوقع استمرار الطلب العالمي على البتروكيماويات، حيث إن هذا القطاع في نمو سريع.

نمو سريع

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان في كلمته خلال الدورة 17 من مؤتمر جيبكا السنوي المنعقد في الدوحة، الأحد، أنه على من يتحدثون عن تحول الطاقة أن يتقبلوا واقع اليوم والمستقبل، مشددًا على أن النمو السريع لقطاع البتروكيماويات سينعكس بالضرورة على حجم الطلب على الهيدروكربونات بوصفها مواد خام ومواد أولية.

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وكانت قد انطلقت الأحد، فعاليات منتدى “جيبكا” السنوي في دورته الـ17، الذي يبحث دور صناعة الكيماويات في الاستدامة والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وأشار الوزير في كلمته، إلى أن “تقارير السوق والمحللين، التي تتوقع نمو قطاع البتروكيماويات عالميًّا بنسبة تزيد على 50% إلى نحو 1.2 تريليون طن سنويًّا بحلول عام 2040”.

وأكد أن “البتروكيماويات موجودة لتبقى، وسيستمر قطاع الهيدروكربونات بتحقيق الدخل، وتوليد الأموال للمستثمرين… لذا أود أن أطلب من أصدقائنا الذين يتحدثون عن التحول، أن يتعايشوا مع المعطيات التي بين أيديهم، والحقائق الماثلة أمامهم اليوم، ولعقود مقبلة”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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