شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة، على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي، تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزئين الأوسط والجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزئين الأوسط والجنوبي، ومائج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم على المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني الأرصاد أن تشهد الأحساء والبطحاء والجبيل والخبر والدمام والشيبة والظهران والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، شبورة مائية (ضباب خفيف)، مع تدنٍ في الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم على الرياض

تشهد الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم على مكة المكرمة

يُتوقع أن تشهد القنفذة والليث أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم على المدينة المنورة

تشهد الحناكية والمهد ووادي الفرع، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم على جازان

يُتوقع أن تشهد جازان وفرسان شبورة مائية (ضباب خفيف)، مع تدنٍ في الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم على الباحة

تشهد الجحرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم على عسير

يُتوقع أن تشهد العرين وبيشة وتثليث وطريب، رياحًا شديدة، مع تدنٍ في الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.