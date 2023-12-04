انت الان تتابع أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 79.16 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 ديسمبر 2023, 6:15 صباحاً

ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم، في ظل تنامي المخاوف بشأن الإمدادات حول العالم. وبحلول الساعة 00:18 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، بما يعادل 0.4 %، إلى 79.16 دولار للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.36 دولار للبرميل بارتفاع 29 سنتا، أو 0.4 %، بحسب رويترز. وقال توني سيكامور محلل السوق لدى "آي جي ماركتس": "إن عودة التوتر الجيوسياسي للظهور في مطلع الأسبوع منحت دفعة لأسعار النفط الخام المنخفضة عند إعادة الافتتاح هذا الصباح".

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