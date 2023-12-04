انت الان تتابع وزير الطاقة: المملكة تُطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 ديسمبر 2023, 6:17 صباحاً

أكّد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر أنجز المرحلة الأولى. وأضاف في كلمته خلال انطلاق منتدى مبادرة السعودية الخضراء في دبي: المملكة تُطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024. وتابع وزير الطاقة: نهدف لأن نصبح مصدرًا رئيسًا للهيدروجين الأخضر.

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