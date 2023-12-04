أسعار الذهب تسجل سعرًا قياسيًّا تاريخيًّا يتخطى 2135 دولارًا للأونصة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 ديسمبر 2023, 6:26 صباحاً

تَخطى سعر الذهب اليوم الاثنين مستواه القياسي التاريخي متجاوزًا 2100 دولار للأونصة، في ظل التوقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وحقق الذهب 2135.39 دولارًا للأونصة عند بدء المداولات في آسيا، محطمًا الرقم القياسي التاريخي الذي سجله عام 2020 إبان تفشي وباء كوفيد-19. وحصل تهافت خلال الأسابيع الماضية على شراء الذهب الذي يشكل ملاذًا آمنًا في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وتَعزز هذا التوجه مع ورود سلسلة من البيانات تفيد بتباطؤ التضخم بأكتوبر في الولايات المتحدة؛ مما أثار توقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة. وانعكست هذه التوقعات على الدولار أيضًا؛ مما جعل الذهب أقل كلفة.

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