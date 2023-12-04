مصرع 11 شخصًا إثر ثوران بركان غرب إندونيسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 ديسمبر 2023, 6:31 صباحاً

لَقِيَ 11 شخصًا مصرعهم إثر ثوران بركان "ميرابي" بجزيرة سومطرة غرب إندونيسيا. وذكر رئيس وكالة البحث والإنقاذ أن "ثمة 26 شخصًا لم يتم إجلاؤهم، عثرنا منهم على 14، هم ثلاثة أحياء و11 قتيلًا". وثار بركان في غرب إندونيسيا أمس، مطلقًا عمودًا من الرماد وصل ارتفاعه إلى ثلاثة آلاف متر؛ مما أدى إلى إجلاء عشرات المتنزهين حول فوهته؛ وذلك وفق ما أفاد به مسؤولون. وفرضت السلطات منطقة محظورة حول فوهة بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترًا، بعد وضعه في ثالث أعلى مستوى تأهب.

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