انت الان تتابع بين 34 و4 مئوية.. ينبع تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 ديسمبر 2023, 6:55 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت ينبع أعلى درجة حرارة 34 مئوية، فيما سجّلت السودة 4 درجات فقط. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة وجدة 33 مئوية، وجازان والقنفذة 32 مئوية، والوجه 31 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 4 درجات، وأبها بـ 8 مئوية، تليها الباحة وعرعر وطريف والقريات 10 مئوية. وسجّلت أبها والباحة والطائف والسودة أعلى نسبة رطوبة 90%.

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