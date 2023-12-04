الرئيس الكوري يُجري تعديلًا وزاريًّا شمل 6 وزارات

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مكتب الرئيس الكوري يون سوك يول، اليوم، عن إجراء تعديل وزاري شمل ست وزارات.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء عن رئيس هيئة موظفي الرئاسة، كيم داي كي، أن التعديل شملت كلًّا من وزارات: المالية، والزراعة، والأراضي، وشؤون المحاربين القدامى، والمحيطات.

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