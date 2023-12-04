تراند اليوم : تفاصيل صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 49% من فنادق "Rocco Forte" الفاخرة

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 49% من سلسلة فنادق "Rocco Forte" الفاخرة.

وبحسب الصحيفة، تُقدر قيمة سلسلة الفنادق بما في ذلك الديون، بنحو 1.4 مليار جنيه استرليني.

يذكر أنه في مارس الماضي، ذكرت وكالة بلومبرغ، بأن صندوق الاستثمارات العامة، يجري محادثات لشراء حصة في "Rocco Forte Hotels" بهدف تعزيز استثماراته في قطاع الضيافة.

وتدير Rocco Forte Hotels أكثر من عشرة فنادق ومنتجعات وفيلات فاخرة بالإضافة إلى سلسلة من المطاعم الفاخرة.