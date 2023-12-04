شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "منتدى الأبنية الخضراء": إعادة الكربون ابتكار سعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء م. فيصل الفضل، إن إعادة الكربون تعد إحدى ابتكارات المملكة، وليس ابتكار دولي.

وأضاف تعليقًا على منتدى مبادرة السعودية الخضراء في نسخته الثالثة بدبي، أن انطلاق إلى أن وجود مبادرة مختصة في البيئة لها دورها في رفاهية المواطن والشعوب كافة.

ولفت إلى أن إطلاق المملكة هذه المبادرة البيئية الضخمة يعد أمرًا رياديًا، يعبر عن مكانة المملكة.

وانطلق اليوم منتدى مبادرة السعودية خضراء، بدبي في نسخته الثالثة، تحت شعار "من الطموح إلى العمل" بالتزامن مع مؤتمر "كوب 28"، بهدف تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع المتنوعة الجارية حالياً في مختلف أنحاء المملكة.

وتوفر فعاليات منتدى مبادرة السعودية الخضراء منصة سنوية لمجموعة من أبرز صناع السياسات، وقادة الرأي، وخبراء المناخ حول العالم؛ لتبادل الأفكار والرؤى وإجراء نقاشات متعمقة حول أفضل السبل المتاحة، لمعالجة التحديات المناخية بكفاءة والوصول إلى مستقبل أكثر استدامة محلياً وعالمياً.