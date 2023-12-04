وقاية تكشف عن قائمة الدول التي يُنصح بعدم السفر إليها بسبب هذه الأمراض

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أصدرت هيئة الصحة العامة “وقاية” قائمة بالدول التي يُنصح بتجنب السفر إليها، وذلك بسبب انتشار الأمراض المعدية فيها. وتشمل القائمة كلاً من:
- العراق
- تايلند
- أفغانستان
- بنغلاديش
- كينيا
- تشاد
- الفلبين
- الهند
- سوريا
- أوغندا
- نيبال
- زيمبابوي
وجاء هذا القرار بناءً على تقييم الوضع الصحي في هذه الدول، ومدى انتشار الأمراض المعدية فيها. وتشمل هذه الأمراض ما يلي:
- الملاريا
- الالتهاب الرئوي
- الكوليرا
- الحمى الصفراء
- الإيبولا
وأكدت هيئة الصحة العامة على أهمية مراجعة قائمة الدول الموصى بتجنب السفر إليها، قبل التخطيط لرحلة سفر. كما حثت المواطنين والمقيمين على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بالأمراض المعدية، عند السفر إلى أي دولة.
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