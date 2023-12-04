شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو يشعل السعودية لمهلاقة جابر مع مروج الرحيلي في صالونها الخاص والان مع التفاصيل الكاملة

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مشاركة مروج الرحيلي، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد جمعها بعارضة الأزياء الإيرانية الأمريكية مهلاقا جابري، أثارت إعجاب متابعيها، في الفيديو ظهرت الرحيلي وجابر جالسين جنبًا إلى جنب، وكلاهما يرتديان ملابس باللونين الأبيض والأسود، مع مكياج جريء.

مهلاقة جابر مع مروج الرحيلي

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الفيديو، حيث قام أحد المتابعين بالتعليق قائلاً: “بصراحة، مروج أحلى، بس أنتم تحبون الأجانب” وعلق آخر بقوله: “الاثنتان جميلتان، لكن مهلاقا جابري تتمتع بجمال شرقي مميز”.