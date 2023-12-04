باشرت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة تحقيقاتها مع وافد من جنسية عربية، متهم بانتهاك النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وخلال التحقيق، تبين أن المتهم قام بتزوير محرر صادر عن جهة عامة، وهو عبارة عن (شهادة تصنيف)، وذلك بصنع محرر لا أصل له، وتقديمه إلى الجهات ذات العلاقة، على الرغم من علمه ببطلانه. كما قام بتزوير محرر عرفي، وهو عبارة عن (قوائم مالية عائدة لإحدى الشركات)، وذلك بإضافة معلومات غير صحيحة إليها، وتقديمها إلى الجهات ذات العلاقة، على الرغم من علمه ببطلانها.
وبناءً على ذلك، تم إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه.
ونوهت النيابة العامة بأهمية المحررات، وأن أي انتهاك لها بالتزوير بأي طريقة من طرق التزوير، يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تعلن إحالة متهم من جنسية عربية إلى المحكمة المختصة.. والكشف عن التهمة الموجهة إليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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