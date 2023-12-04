شكرا لقرائتكم خبر عن احذر .. أخطاء نرتكبها تؤدي إلى ظهور القشرة بكثرة في الشتاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعد قشرة الشعر من المشاكل المزعجة لدى كثير من الأشخاص، وتزداد فرص ظهورها في الشتاء اكثر ،وقد تتكون بسبب زيادة إفراز الدهون في فروة الرأس، فإذا كنت تعاني من أحد أشكال قشرة الرأس، نعرض لكم بعض أسباب قشرة الشعر في الشتاء، سنوضح أسباب زيادة قشرة الشعر في فصل الشتاء، وكيفية معالجتها وفقا لموقع Digsdigs

أسباب زيادة قشرة الشعر في الشتاء:

قلة شرب الماء:

يزيد القشرة في الشعر بشكل مكثف ،بسبب الطقس البارد في الشتاء، ولا يفكر الكثيرون في شرب الماء، لكن هذا الأمر يجعل البشرة والجلد أكثر جفافا.



التغذية:

الجسم بحاجة إلى الزنك وفيتامين ب ،والكثير من الأشخاص يتبعون أنظمة غذائية معينة، فهم أكثر تعرضا للإصابة بالقشرة، بسبب نقص الحديد.



جفاف الجلد:

يعد تغير المناخ من أحد أشهر الأسباب، التي تؤدي إلى ظهور قشرة الشعر، لأن البشرة والجلد يتأثران به، وهذا نتيجة الهواء البارد في الشتاء.



الماء الساخن:

من الأسباب الأساسية، التي تؤدي لزيادة قشرة الشعر، غسله بالماء الساخن عند الاستحمام.



ارتداء غطاء الرأس:

بسبب برودة الشتاء، يلجأ الكثيرون لارتداء الآيس كاب، الذي يمنع وصول الأكسجين إلى فروة الشعر، وهذا الأمر يزيد تكاثر طبقات الجلد الميت على سطح فروة الشعر.



طرق بسيطة يمكنك القيام بها تخلصك من قشرة الشعر فمنها:



يجب استخدام منظف عميق عدة مرات في الشهر، لتنظيف فروة رأسك من تراكم الدهون ومستحضرات التجميل، ومساعدة شعرك على البقاء منتعشا لفترة أطول.

شرب الكثير من الماء حتى ترطيب الجلد والبشرة.

تناول الأطعمة الصحية التي تفيد الجسم مثل الفواكه والخضراوات.



من الأفضل اختيار الماء الدافئ عندما يتعلق الأمر بغسيل الشعر بالشامبو والبلسم، وشطف شعرك بالماء البارد بعد الانتهاء من غسله، لإغلاق بشرة الشعر.