شكرا لقرائتكم خبر عن ضعي3قطرات كل ليلة من زيت الزيتون على هذه المنطقة من جسمك وتمتعي بنتيجة مبهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشارت بعض الدراسات إلى أن هناك فوائد لاستخدام زيت الزيتون على البشرة ، حيث أظهرت دراسة أجريت على الفئران ونشرت في مجلة Carcinogenesis عام 2000 ، أن وضع زيت الزيتون على البشرة بعد التعرض للأشعة فوق البنفسجية قد يقلل خطر الإصابة بأورام الجلد التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية ، وقد يرجع ذلك إلى امتلاکه مرکبات ذات خصائص مضادة للأكسدة . .

ومن الجدير بالذكر أن زيت الزيتون يحتوي على الفيتامينات الذائبة في الدهون ؛ ومنها فيتامين أ ، وفيتامين د ، وفيتامين هـ ، وفيتامين ك ، والتي توفر العديد من الفوائد الصحية للبشرة ، كما يحتوي زيت الزيتون على مركبات تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا ؛ ومع ذلك لا تتوفر دراسات كافية حول قدرة زيت الزيتون على التحكم في البكتيريا الموجودة على الجلد . أما عن كيفية استخدام زيت الزيتون للبشرة ؛ فيمكن دهنه كمرطب على البشرة مباشرة ، ويمكن العثور على زيت الزيتون أيضاً في بعض أنواع الصابون ، وغسول الجسم ، والكريمات ، وعلى الرغم من فوائد زيت الزيتون للبشرة ؛ إلا أنه لا ينصح باستخدامه من قبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية البشرة ، أو التهاب الجلد ، أو أصحاب البشرة الدهنية . وقد أشارت دراسة نشرت في مجلة Acta dermato - venereologica عام 2016 ، إلى أن استخدام الزيوت الطبيعية ، بما في ذلك زيت الزيتون على بشرة الأطفال ؛ قد يؤدي إلى تطور الإكزيما على المدى الطويل ، ويجدر التنويه إلى ضرورة استخدام زيت الزيتون عالي الجودة ؛ فقد تحتوي الزيوت منخفضة الجودة على إضافات ، أو مواد كيميائية يمكن أن تسبب تهيج أو تلف الجلد .

الفوائد العامة لزيت الزيتون كما ذكر سابقاً ، يعد زيت الزيتون غنياً بالمركبات التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة ؛ والتي قد تساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، وتتكون معظم الدهون الموجودة في زيت الزيتون من أحماض دهنية أحادية غير مشبعة صحية للقلب ، مع كمية قليلة من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ، وبعض الدهون المشبعة درجة أمان زيت الزيتون نذكر فيما يأتي درجة أمان زيت الزيتون في مختلف الحالات : عند تناوله عن طريق الفم : يعد زيت الزيتون غالباً آمناً عند تناوله بكميات مناسبة ، ويمكن تناول زيت الزيتون بأمان بنسبة 14 % من إجمالي عدد السعرات الحرارية اليومية ؛ أي ما يعادل ملعقتان كبيرتان أو 28 غراماً ، وفي بعض الحالات قد يسبب زيت الزيتون الغثيان . عند تطبيقه على الجلد : يعد زيت الزيتون غالباً آمناً عند تطبيقه على الجلد ؛ إلا أنه قد يسبب ردود فعل تحسسية أو التهاب الجلد التماسي . محاذير استخدام زيت الزيتون ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية الحذر عند تناول زيت الزيتون ، ونذكر من هذه الحالات ما يأتي :

مرضى السكري : قد يؤدي تناول زيت الزيتون إلى خفض نسبة السكر في الدم ، لذلك ينصح مرضى السكري بمراقبة مستويات سكر الدم بحذر عند استخدام زيت الزيتون .

الذين سيجرون عمليات جراحية : نظراً لأن زيت الزيتون قد يؤثر في نسبة سكر الدم ؛ فإن استخدامه قد يتعارض مع التحكم في سكر الدم أثناء الجراحة وبعدها ، لذلك ينصح بالتوقف عن استخدامه قبل الجراحة بأسبوعين .