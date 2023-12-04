شكرا لمتابعة خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تطبق مخالفة الأفراد في لائحة النظافة العامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت أمانة العاصمة المقدسة بدء العمل بجدول الجزاءات المحدث، الذي أقرتّه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضحت أن جزئية مخالفة الأفراد في لائحة النظافة العامة قد شملت فرض غرامة مالية تصل إلى (1000) ريال عند العبث والإضرار بحاويات النفايات، أو الأسوار المحيطة بها، أو الأرضيات الصلبة، التي ترتكز عليها مع التعويض بقيمة التالف وتصحيح المخالفة، مشيرة إلى إمكانية مضاعفة المخالفة عند التكرار.

وأضافت أن غرامة تغيير موقع حاويات النفايات أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها تصل إلى 500 ريال، مع التعويض بقيمة التالف وتصحيح المخالفة، ومضاعفة المخالفة عند التكرار، منوهة بأن مخالفة الكتابة على الجدران فغرامتها 100 ريال مع إمكانية مضاعفتها عند التكرار، مؤكدة أن جدول الجزاءات يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة، ورفع معدلات الامتثال، امتدادًا لجهودها المتواصلة لتوفير البيئة الصحية، والحدِّ من مظاهر التشوه البصري.