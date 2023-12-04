شكرا لمتابعة خبر عن محمود فجال: أنا 24 ساعة شغل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر رجل الأعمال محمود فجال في مقطع مرئي، وهو يتحدث عن كيفية قضائه ليومه، ليوازن بين حياته كطالب، وبين عمله.

وأوضح فجال أنه 24 ساعة يعمل، حيث أن يومه يبدأ من الساعة الـ 6 صباحًا، حتى الـ 12 ظهرًا كطالب، ثم يذهب إلى العمل من الـ 1 بعد الظهر، حتى المساء، وأنه ينام من 3 إلى 4 ساعات يوميًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي هذا المقطع، مؤكدين أن نجاح أي شخص يكمن في تنظيمه لوقته، وعلق البعض أنه ما فائدة المال، وهو لا يعطي وقت لحياته الشخصية.