شكرا لمتابعة خبر عن ينبع الأعلى في درجات الحرارة بـ 34 درجة مئوية والسودة الأقل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة.

وأفاد المركز بأن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة وجدة 33 مئوية، وجازان والقنفذة 32 مئوية، والوجه 31 درجة، لافتًا أن ينبع أعلى درجة حرارة 34 مئوية، فيما سجّلت السودة 4 درجات فقط.

وبشأن درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 4 درجات، وأبها بـ 8 مئوية، تليها الباحة وعرعر وطريف والقريات 10 مئوية.

فيما سجلت أبها والباحة والطائف والسودة أعلى نسبة رطوبة 90%.