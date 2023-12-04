شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يتوقع توالي انخفاض الحرارة على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن توالي الحرارة انخفاضها تدريجياً على بعض المناطق، لافتًا أن مقدار الإنخفاض من “3”ل “5” درجات مئوية عما سجلته اليومين الماضية.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” متوقع من مساء الثلاثاء 21 جماد الأول ⁧‫وسم 1445، ومتوقع توسع الحالة الممطرة لتشمل أجزاء من شمال غرب وشمال المملكة إضافة إلى المنطقة الغربية والجنونية. ”

وأضاف:” تمتد الحالة إن شاء الله نواحي أجزاء من الوسطى والشرقية فيما بعد وهي الحالة الجوية الممطرة ⁧‫الخامسة لوسم ١٤٤٥هـ‬⁩ .”