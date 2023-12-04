شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو لحظة الاحتيال على الفنانة وعد بمبلغ مالي كبير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رابط وطريقة التسجيل في الكلية التقنية لعلوم الطيران 1445 للمسار العسكري والمدني

كشفت الفنانة وعد عن تعرضها لحالة احتيال، حيث تمكنت جهة مجهولة من سحب بيانات حساباتها البنكية. وفي مقطع فيديو، أوضحت وعد أنها فاجأت برسائل على هاتفها تُفيد بأخذ مبالغ مالية من حساباتها دون علمها.

الاحتيال على الفنانة وعد

أعربت الفنانة عن استيائها من إجراءات البنك البطيئة في وقف الحسابات البنكية عند تعرضها للسرقة، حيث أكدت أن المبلغ المسروق بلغ 42 ألف ريال.