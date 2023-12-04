شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو لحظة الاحتيال على الفنانة وعد بمبلغ مالي كبير والان مع التفاصيل الكاملة
كشفت الفنانة وعد عن تعرضها لحالة احتيال، حيث تمكنت جهة مجهولة من سحب بيانات حساباتها البنكية. وفي مقطع فيديو، أوضحت وعد أنها فاجأت برسائل على هاتفها تُفيد بأخذ مبالغ مالية من حساباتها دون علمها.
الاحتيال على الفنانة وعد
أعربت الفنانة عن استيائها من إجراءات البنك البطيئة في وقف الحسابات البنكية عند تعرضها للسرقة، حيث أكدت أن المبلغ المسروق بلغ 42 ألف ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو لحظة الاحتيال على الفنانة وعد بمبلغ مالي كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.