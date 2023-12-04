شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو الدويش يصعق البليهي بهذا التعليق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - رابط وطريقة التسجيل في الكلية التقنية لعلوم الطيران 1445 للمسار العسكري والمدني نشر الإعلامي الرياضي محمد الدويش تغريدة مثيرة حول لاعب الهلال علي البليهي، إثارةً للاهتمام وفتح باب التساؤلات حول الأمور المتعلقة به. الدويش يصعق البليهي عبر حسابه على تويتر، كتب الإعلامي الرياضي محمد الدويش: “مجّدوه وفق ما تعتقدون، دافعوا عنه كما تقتنعون، لكن تصرفات اللاعب علي بن هادئ بليهي ضد اللاعبين والجمهور غير لائقة به ولا بفريق الهلال ولا بمنافسة عالمية، وأضاف الدويش: “المنافسة روح بطل وليست ريحة بصل.”

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو الدويش يصعق البليهي بهذا التعليق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.