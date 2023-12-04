تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق العرض الدولي الـ 6 لجَمال الخيل العربية الأصيلة في 13 ديسمبر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 ديسمبر 2023, 11:07 صباحاً

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ينظم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة، خلال الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر الجاري، في مقر المركز بالرياض. وأوضحت اللجنة العليا المنظمة أن تسجيل الخيل قد انتهى في 15 نوفمبر الماضي، مبينةً أن المؤتمر الصحفي للعرض الدولي سيُعقد في التاسع من ديسمبر بمدينة الرياض؛ لإضفاء المزيد من المعلومات عن أعداد الخيل المشاركة وقيمة الجوائز، إضافة إلى الحكام والرعاة المشاركين. ويعد العرض الدولي الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز من أهم بطولات عروض جَمال الخيل العربية في المملكة والوطن العربي، حيث شهدت النسخة الماضية مشاركة 313 رأسًا في جميع فئات البطولة تعود لـ 176 مالكًا.

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