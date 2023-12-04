انت الان تتابع عشرات الدبابات والجرافات الإسرائيلية تتوغل في جنوب غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 ديسمبر 2023, 11:23 صباحاً

توغلت عشرات الدبابات وناقلات الجنود والجرافات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة في بلدة القرارة بشمال مدينة خان يونس، بحسب ما أفاد شهود عيان لـ"فرانس برس" اليوم (الاثنين). وقال أمين أبو هولي (59 عامًا): "إن عشرات الدبابات توغلت على بعد كيلومترين في بلدة القرارة". من جانبه، أوضح معاذ محمد (34 عامًا) أن الدبابات تتواجد على جانبي طريق صلاح الدين وتغلقه بالكامل، وهو الطريق الواصل بين شمال القطاع وجنوبه.

كانت هذه تفاصيل خبر عشرات الدبابات والجرافات الإسرائيلية تتوغل في جنوب غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.