انت الان تتابع حصيلة قتلى الجنود الإسرائيليين في غزة ترتفع إلى 75 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 04 ديسمبر 2023, 11:25 صباحاً

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الاثنين)، ارتفاع حصيلة الجنود القتلى إلى 75 منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة. وذكر الجيش أن مقتل ثلاثة جنود أمس في شمال قطاع غزة يرفع حصيلة القتلى إلى 75 منذ بدء العملية البرية وإلى 401 قتيل منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لـ"فرانس برس". ويشكك خبراء عسكريون في أرقام القتلى التي يعلنها الاحتلال الإسرائيلي، معتبرين أنها لا تمثل الحقيقة أو نصفها بالاستناد إلى معطيات كثيرة.

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