تراند اليوم : بالفيديو.. محمد نور لـ "الدعيع" : ‏الله يرحم أبوك لا تقارن بين أندية الصندوق .. أنا وأنت لاعبين منتخب نحضر المعسكر أنت تتعامل غير معاملتي

صحيفة الخليج 365: شهدت حلقة برنامج "دورينا غير " جدلا بين محمد نور، لاعب الاتحاد السابق، ومحمد الدعيع، لاعب الهلال السابق، بسبب دعم الأندية من قبل صندوق الاستثمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال محمد الدعيع خلال حلقة البرنامج المذاعة أمس : "الاتحاد طلب 4 لاعبين وأبقى على 4 لاعبين كيف يجيب لاعبين زيادة".

ورد محمد نور، قائلا : "الله يرحم أبوك لا تقارن ، تقولي الهلال جاب والاتحاد جاب، أنا وأنت لاعبين منتخب نحضر المعسكر أنت بتتعامل غير، وأنا بتعامل غير وأنت عارف". مشيرا إلى أن رئيس نادي الاتحاد طلب دعم النادي بلاعبين ، وكان الرد عليه ما في ميزانية.

ورد الدعيع: " الصندوق واحد للأندية الأربعة، كله من الصندوق، وأعتقد الصندوق مفتوح".