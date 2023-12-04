تراند اليوم : شاهد.. مؤسس الإمارات الشيخ زايد يخاطب ضيوف القمة العالمية للمناخ بتقنية الهولوغرام

صحيفة الخليج 365: خاطب مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يوم الجمعة الماضي ، الحضور بالقمة العالمية للعمل المناخي في "كوب28"، الذي تستضيفه دبي من خلال تقنية الهولوغرام.

وقال الشيخ زايد إنه بالنسبة للإمارات، فإن حماية البيئة ليس مجرد شعار، بل هو جزء لا يتجزأ من تاريخها وتراثها وحياتها، مشيراً إلى أن الدولة كانت ولا زالت ملتزمة بمبدأ التعايش بين الإنسان والطبيعة، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإماراتية. وتابع بالقول إن الآباء والأجداد في دولة الإمارات عاشوا وتعايشوا مع بيئتها، في البر والبحر، وأدركوا مدى الحاجة للمحافظة عليها، وأن يأخذوا منها قدر الحاجة فقط، ويتركوا ما تجد فيه الأجيال القادمة مصدراً للخير والعطاء والمعيشة.

وأكد الشيخ زايد أن الأجيال الحالية التي تعيش على هذه الأرض، مسؤولة عن الاهتمام بالبيئة والطبيعة، ويجب عليها تحضير الأجيال القادمة للعيش في عالم يختلف عن عالمنا الذي اعتدنا عليه.

وأنهى خطابه بالتأكيد على أن مصير الجميع واحد، ومصلحتهم جميعاً واحدة، وكذلك سعادتهم واحدة.