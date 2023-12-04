تراند اليوم : حيلة بسيطة في "آيفون" لإجراء مكالمات FaceTime مع مستخدمي "أندرويد"

صحيفة الخليج 365 : كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن طريقة بسيطة تمكن مستخدمي "آيفون" من دعوة أصدقائهم الذين يمتلكون هواتف "أندرويد" للانضمام إلى مكالمات فيس تايم، عن طريق تحديث iOS 15.

فتح التطبيق

وبعد فتح تطبيق Facetime يوجد خياران في الجزء العلوي من الشاشة، وهما "إنشاء رابط" و"New Facetime"، بينما يشير الإشعار الموجود أسفل "إنشاء رابط" إلى أنه يمكن لمستخدمي "آيفون" دعوة أي شخص للمكالمة، حتى مستخدمي "أندرويد" وأجهزة "ويندوز".

طريقة العمل

وتعمل الميزة الجديدة بشكل مشابه لمكالمة Zoom - بمجرد تحديد الرابط، سيظهر خيار لإضافة أسماء، وبعد تحديد اسم الشخص، سيتم إنشاء نص تلقائيا له مع الرابط المرفق، وعندما ينقر مستخدم "أندرويد" على الرابط، سيتم تشغيل مكالمة FaceTime . مكالمة الفيديو

يمكن تحديد أيقونة "إضافة" أو "+" في الجزء العلوي من تطبيق تقويم آبل، وكتابة مكالمة فيديو في شريط الموقع وتحديد FaceTime أو لصق الرابط الذي تم إنشاؤه لغير مستخدمي "آيفون" مباشرة في التطبيق.