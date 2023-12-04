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تراند اليوم : تفاصيل جديدة عن وفاة الفنان المصري أشرف عبدالغفور.. شاهد أول ظهور لزوجته داخل المستشفى

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صحيفة الخليج 365: كشف نقيب المهن التمثيلية المصرية أشرف زكي، تفاصيل جديدة عن الحادثة التي تسببت في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وعن حالة زوجته.

حالة زوجته

وفيما يخص حالة زوجته فاطمة التي كانت مع أشرف عبد الغفور أثناء حادث السير، قال نقيب الممثلين: إصابتها خفيفة، ولكنها لا تعلم شيئًا عن الوفاة حتى الآن.

ووثق مقطع فيديو أول ظهور لوالدة ريهام عبد الغفور داخل المستشفى بعد وفاة زوجها.

كان في طريقه لابنته

وتابع أشرف زكي: أستاذ شرف عبد الغفور كان في طريقه لبنته ومعاه زوجته وعربية كسرت عليه خبطته، وحاليًا النيابة بتحقق في الواقعة، وتم التحفظ على قائد السيارة الأخرى.
تفاصيل جديدة عن وفاة الفنان المصري أشرف عبدالغفور.. شاهد أول ظهور لزوجته داخل المستشفى
تفاصيل جديدة عن وفاة الفنان المصري أشرف عبدالغفور.. شاهد أول ظهور لزوجته داخل المستشفى
تفاصيل جديدة عن وفاة الفنان المصري أشرف عبدالغفور.. شاهد أول ظهور لزوجته داخل المستشفى
تفاصيل جديدة عن وفاة الفنان المصري أشرف عبدالغفور.. شاهد أول ظهور لزوجته داخل المستشفى
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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