جدة.. حملة لإزالة البسطات العشوائية ومصادرة 4 أطنان من الخضروات

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة محافظة جدة جهودها في تحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية، والتي أسفرت عن مصادرة 4 أطنان من الخضروات بنطاق بلدية المطار الفرعية، يأتي ذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد سعد الزهراني أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة الجائلين والبسطات العشوائية ضمن الحملات التي تنفذها الفرق الميدانية لرصد الظاهرة المنتشرة بشكلٍ عشوائي في محيط سوق الخضروات المركزي وداخل الأحياء والتي أسفرت عن مُصادرة عدد من البسطات والعربات العشوائية جرى استخدامها لممارسة "البيع العشوائي" مضيفاً أن الأعمال الميدانية شملت إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق.

يذكر أنّ أمانة جدة تنفذ حملات عديدة على المواقع التي يتواجد "البيع العشوائي" وجار متابعتها للحد من هذه الممارسات فيما يأتي ذلك ضمن الجهود لرفع مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين.

وثمنت أمانة جدة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.