شكرا لمتابعة خبر عن الشريط الساحلي الواقع بين جنوب رابغ وشمال مستورة يتعرض لـ عصف مطري شديد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشر الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، مقطع فيديو لتعرض الشريط الساحلي الواقع ما بين جنوب رابغ و شمال مستورة، لسحب كسير يماني ذات عصف مطري شديد مساء أمس الأحد.

وأظهر المقطع الحالة المطرية الشديدة المصحوبة لعواصف هوائية وبرق ورعد قوي .

ويُذكر أن الحصيني توقع في وقتٍ سابق اليوم توسع الحالة الممطرة؛ لتشمل أجزاء من شمال غرب وشمال المملكة إضافة إلى المنطقة الغربية والجنونية.