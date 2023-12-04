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الشريط الساحلي الواقع بين جنوب رابغ وشمال مستورة يتعرض لـ عصف مطري شديد .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - نشر الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، مقطع فيديو لتعرض الشريط الساحلي الواقع ما بين جنوب رابغ و شمال مستورة، لسحب كسير يماني ذات عصف مطري شديد مساء أمس الأحد.

وأظهر المقطع الحالة المطرية الشديدة المصحوبة لعواصف هوائية وبرق ورعد قوي .

ويُذكر أن الحصيني توقع في وقتٍ سابق اليوم توسع الحالة الممطرة؛ لتشمل أجزاء من شمال غرب وشمال المملكة إضافة إلى المنطقة الغربية والجنونية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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