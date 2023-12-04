شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: قمر التربيع الأخير يُزين السماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يُشرق القمر في طور التربيع الأخير لشهر جمادى الأولى بسماء الوطن العربي عند منتصف الليل اليوم، وسيكون مشاهداً لبقية الليل.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن من أجمل المناظر سيكون رصد القمر عالياً في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صباح الأمس، وبعد ذلك سيصل القمر لحظة التربيع الأخير الساعة 08:49 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، ويكون أكمل ثلاث أرباع مداره حول الأرض لهذا الشهر.

وعدّ ابو زاهره فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم بالوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير؛ لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.

يشار إلى أنه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة الظاهرية بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادًا لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر جمادى الآخرة.