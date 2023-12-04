شكرا لمتابعة خبر عن اليابان تبدأ بمنح تأشيرات الدخول المتعددة لمواطني المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت اليابان اليوم الإثنين بمنح تأشيرات الدخول المتعدد لمواطني المملكة الذين يستوفون متطلبات مالية معينة.

وقالت السفارة اليابانية في المملكة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس:” أنه يمكن للمواطنين تقديم طلب التأشيرة في السفارة أو القنصلية العامة اليابانية.”

وأوضحت أن التأشيرة تكون لغرض شؤون العمل في الزيارة الأولى، ويمكن استخدامها من الزيارة الثانية لأغراض السياحة أو زيارة الأقارب والمعارف.