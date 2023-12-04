انت الان تتابع قائد سلاح المدرعات: عمليات "إسرائيل" في شمال غزة قاربت على الانتهاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن قائد سلاح المدرعات الإسرائيلي البريجادير هشام إبراهيم، (الاثنين)، أن قوات المدرعات والقوات البرية الأخرى تقترب من إنجاز مهمتها العسكرية في شمال قطاع غزة، وأنها تعمل في أماكن أخرى من القطاع مستهدفةً حركة "حماس".

وقال "إبراهيم" لراديو الجيش الإسرائيلي: "الأهداف في الجزء الشمالي تم تحقيقها تقريباً.. لقد بدأنا بتوسيع التحركات البرية لتشمل أجزاء أخرى من القطاع؛ بهدف واحد هو الإطاحة بحركة حماس".

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