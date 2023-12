شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم مكة" تطلق ورش عمل أولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي.. اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم ورش عمل أولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي، وذلك بحضور الوفد الوزاري ومساعدي المدير للشؤون التعليمية.

واستهدفت الفعالية بدورها 36 طالبًا وطالبة من 16 إدارة تعليمية من طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وذلك بهدف نشر الوعي بدور الرسم والتصوير التشكيلي في المجتمع المحلي، والإسهام في بناء جيل مبدع قادر على التعامل مع العالم بلغة فنية، وتعزيز قيمة الصبر وتعزيز الهوية الوطنية السعودية مع ربطها بأبيات أو أمثال شعرية أو غيرها وإبرازها على سطح لوحة باستخدام تقنية ألوان الأكريليك والألوان الزيتية مع إمكانية استخدام الوسائط.

انطلاقة ورش عمل أولمبياد الرسم والتصوير التشكيلي لليوم الأول والذي يشارك بها 36 طالبًا وطالبة، يمثلون جميع المناطق والمحافظات التعليمية بالمملكة. #تعليم_مكة pic.twitter.com/cBlrZuSY3O — إدارة تعليم مكة (@MOE_MHC) December 4, 2023

