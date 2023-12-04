شكرا لقرائتكم خبر عن كراكات سد أبها.. الأولى من نوعها في عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد آل مجثل، بجولة على سد أبها، اطلع خلالها على سير عمل الصيانة، وشاهد عمل الكراكة التي تعتبر الأولى من نوعها في سدود عسير.

وأوضح آل مجثل أن الكراكة تقوم بتنظيف مياه السد وتحرير المآخذ وتتنظيفها، إضافة لتنظيف الرسوبيات بمسافة 10 أمتار عن بوابات السد، لضمان تشغيله في حالات الخطط التشغيلة للطوارئ والعواصف المطرية.

وأشار إلى أن هذه الكراكات تم استيرادها من خارج المملكة، ويبلغ طولها 35 متراً، وتوضع على منصات وقوارب، وتقوم بسحب الرسوبيات ونقلها إلى أحواض تجفيف، ومن ثم نقلها إلى مرمى خاص بها.

وأشاد آل مجثل باهتمام الوزارة بصيانة السدود وتنظيفها، وتأمين الآلات اللازمة لذلك، مشيداً أيضاً بإدارة التشغيل والصيانة بالفرع ودورها في العمل المناط بها والمتابعة المستمرة.