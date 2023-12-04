شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لـ"اليوم": المنطقة العربية آمنة من تبعات زلازل الفلبين وإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال عميد كلية علوم الأرض بجامعة الملك عبدالعزيز، أ.د بدر حكمي لـ"اليوم" أن البراكين والزلازل التي حدثت مؤخراً في الفلبين وإندونيسيا ليس لها تأثير على المنطقة العربية، كونها تحدث على صفائح بعيدة عن الصفيحة العربية مطمئنًا الجميع بعدم حدوث تسونامي جراء هذه الزلازل .

وأضاف "حكمي": الأسباب التي أدت لحدوث زلزال الفلبين والبراكين في منطقه جنوب شرق آسيا ومنطقة غرب المحيط الهادي كونها تقع على صفيحه تكتونية تسمى "صفيحة المحيط الهادئ"، وهي صفيحة من أكثر الصفائح الجيولوجية نشاطاً وتحدث عليها أغلب وأقوى الزلازل والبراكين في العالم، لافتًا إلى أن هذه الظواهر نشاطها مستمر على مدى العام بدرجات متفاوتة، وتنشط هذه البراكين والزلازل بشكل مفاجئ دون مقدمات تسبقها.

وأشار "حكمي" إلى أن المنطقة العربية تقع على صفيحة نشاطها الزلزالي أقل بكثير، وليس هناك أي مخاوف من حدوث تسونامي أو زلزال أو ثوران بركان في المنطقة العربية نتيجة تأثرها بما حدث في الفلبين أو إندونيسيا.وكانت مقاطعة بجنوب الفلبين تعرضت الى أكثر من 1600 هزة ارتدادية أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، وشهدت إندونيسيا ظاهرتي الزلزال والبركان بشكل متزامن بعد يوم من زلزال الفلبين العنيف بقوة 7.4 درجات، وثار بركان ميرابي الواقع في جزيرة سومطرة والذي يبلغ ارتفاع قمته 2891 مترًا.