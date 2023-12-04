شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم المرضى.. رحلة روحانية لجمعية السرطان السعودية إلى المدنية المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت جمعية السرطان السعودية، رحلة للمدينة المنورة لـ 30 مستفيدة من مستفيداتها وذويهم، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية مرضى السرطان بالمدينة المنورة (أحياها).

وتنوعت الأنشطة والبرامج المصاحبة للرحلة، وكان من ضمنها تنظيم زيارات إلى مسجد قباء، ومسجد القبلتين، والمساجد السبعة، ومنطقة شهداء أحد، وبئر عثمان، ومعرض السيرة النبوية والحضارة الإسلامية.

وأكدت مشرف خدمات المستفيدين، إسراء الدخيل، أن رحلة المدينة المنورة من ضمن الخدمات التي تقدمها الجمعية للترويح عن نفوس مرضى السرطان ورفع معنوياتهم، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات خلال عام 2023م أربع رحلات، من بينها رحلة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية، عصام الجعفري، حرص فريق العمل على متابعة سير الأعمال بدقة عالية لخدمة أكبر عدد ممكن من المستفيدين، موضحًا أن هذه المبادرة تأتي في إطار أهمية دعم مرضى السرطان، وتنوع البرامج والخدمات المقدمة لهم، وإبراز دور الجمعية المجتمعي.

فيما أعرب المستفيدين عن سعادتهم في خوض هذه التجربة، التي تركت أثرًا إيجابيًا في نفوسهم، معبرين عن تقديرهم لجهود الجمعية في تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم.